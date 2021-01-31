В Калининграде в двух ДТП пострадали четыре человека

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде в субботу, 30 января, произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Карамзина пьяный 24-летний водитель «Ауди» не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Шкоду».

В результате столкновения водитель и пассажир «Шкоды» получили телесные повреждения.

На проспекте Победы пьяная 40-летняя водитель «Мерседеса» не справилась с управлением и врезалась в световую опору. В результате наезда выпивоха и 42-летнй пассажир получили телесные повреждения.