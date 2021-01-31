В Калининграде в квартире инвалида после вмешательства прокуратуры починили крышу

В Калининграде в квартире инвалида на улице Красносельской, 67а починили крышу после публикаций в интернете и вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«При осмотре квартиры инвалида были выявлены следы от протечек крыши на поверхности потолков жилой комнаты, что является следствием надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме», - отметили в пресс-службе ведомства.

Прокурор внес в адрес управляющей компании представление об устранении требований законодательства о ЖКХ. После этого протечка крыши была устранена.