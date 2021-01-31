Два студента, школьник и 54 пенсионера: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 188 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 156 случаев ОРВИ, 19 случаев пневмонии и,13 бессимптомных форм заболевания.

Среди заболевших:

- 54 пенсионера;

- 7 медицинских работников;

-6 работающих на промышленных предприятиях;

-5 сотрудников образовательных учреждений;

-16 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

-18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

-3 государственных служащих;

- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

-3 работника с/х предприятия

-4 сотрудников банков;

-2 сотрудника предприятия сектора ЖКХ

-2 сотрудник учреждений сферы культуры и досуга

-сотрудник санатория;

-сотрудник организации по оказанию бытовых услуг

-29 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

-ребёнок до года

-учащийся Школы 3 города Гусев

-2 Студента ( БФУ, КМРК)

-воспитанник д/с Солнышко Советск

-35 неработающих.