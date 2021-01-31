Два студента, школьник и 54 пенсионера: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 188 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 156 случаев ОРВИ, 19 случаев пневмонии и,13 бессимптомных форм заболевания.
Среди заболевших:
- 54 пенсионера;
- 7 медицинских работников;
-6 работающих на промышленных предприятиях;
-5 сотрудников образовательных учреждений;
-16 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
-18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
-3 государственных служащих;
- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
-3 работника с/х предприятия
-4 сотрудников банков;
-2 сотрудника предприятия сектора ЖКХ
-2 сотрудник учреждений сферы культуры и досуга
-сотрудник санатория;
-сотрудник организации по оказанию бытовых услуг
-29 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
-ребёнок до года
-учащийся Школы 3 города Гусев
-2 Студента ( БФУ, КМРК)
-воспитанник д/с Солнышко Советск
-35 неработающих.