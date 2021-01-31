В Калининградской области прошел Марш Жизни

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В воскресенье в Янтарном городском округе прошел ежегодный Марш Жизни, посвященный памяти жертв Холокоста - семи тысяч евреев, узников концлагерей, расстрелянных нацистами в январе 1945 года в окрестностях Пальмникена. Участие в акции принял губернатор Антон Алиханов.

«Сегодня по традиции прошли Маршем Жизни в память о жертвах марша смерти, которых нацисты гнали из лагеря в Ке нигсберге в Пальмникен (ныне Янтарныи ), - написал губернатор в своем Instagram. - Многие не смогли дои ти тогда в январе 1945, а тех кто доше л, утопили или расстреляли на берегу. Их было 7 тысяч, женщины, дети, старики».

Напомним, в 1945 году берег Балтийского моря в районе Пальмникена (п.Янтарный) стал местом злодейской расправы нацистов над тысячами еврейских узников концлагерей Штутхоф.