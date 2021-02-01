В Калининграде полиция разыскивает 10-летнего школьника

ОМВД России по Центральному району разыскивается 10-летний Артем Б.. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, в воскресенье около 18:30 школьник ушел из дома после ссоры с родителями и до настоящего времени не вернулся.

На вид: 10-11 лет, рост 150 см. худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые, на подбородке ямочка.

Был одет: куртка с капюшоном синего цвета, толстовка серая с черным капюшоном, штаны спортивные черного цвета, черные кроссовки.

Если вы обладаете информацией, которая поможет найти Артема, просьба срочно позвонить в полицию по телефонам: 552-075 (ПДН), 552-098 (дежурная часть), либо 02, 102.