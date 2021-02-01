Поиски 10-летнего школьника в Калининграде продолжались несколько часов

Поиски пропавшего накануне в Калининграде 10-летнего Артема Б. продолжались несколько часов. Как сообщило издание "Клопс.Ru" со ссылкой на региональное УМВД, мальчика нашли прогуливающимся по Московскому проспекту.

- Полицейские провели со школьником профилактическую работу, чтобы подобных случаев больше не повторилось. Также беседа будет проведена и с родителями. Полицейские возьмут на контроль развитие ситуации, - сообщили начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области.

Напомним, Артем Ю. ушел из дома в воскресенье вечером после ссоры с родителями.