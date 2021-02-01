МЧС предупреждает о жесткой гололедице в Калининграде

На сайте Главного управления МЧС России по Калининградской области вложен прогноз погод на предстоящие дни.

Опасных метеорологических явлений не прогнозируется, однако на некоторые вещи калининградцам стоит обратить самое пристальное внимание. В первую очередь, - на гололедицу.

- На территории Калининградской области 1 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 5-10м/с. Температура воздуха: ночью -1… -6 , днём около 0…-3 градусов. Видимость 3-7 км. На дорогах гололедица, снежный накат, - отмечают в МЧС.