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МЧС предупреждает о жесткой гололедице в Калининграде

Кирилл Алексеев
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На сайте Главного управления МЧС России по Калининградской области вложен прогноз погод на предстоящие дни.

Опасных метеорологических явлений не прогнозируется, однако на некоторые вещи калининградцам стоит обратить самое пристальное внимание. В первую очередь, - на гололедицу.

- На территории Калининградской области 1 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 5-10м/с. Температура воздуха: ночью -1… -6 , днём около 0…-3 градусов. Видимость 3-7 км. На дорогах гололедица, снежный накат, - отмечают в МЧС.