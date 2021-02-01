Калининград вошел в топ-10 красивых мест для отдыха с детьми

Сервис бронирования жилья TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и выявил, где можно красиво отдохнуть летом с детьми в России, пока закрыты границы европейских курортов.

59% туристов считают курорты Крыма самыми лучшими для отдыха с детьми летом. Главные детские курорты – Евпатория и Феодосия. Если нужен отличный сервис и бюджет на отдых не ограничен, то туристы рекомендуют выбрать Ялту и Сочи.

За курорты Краснодарского края проголосовало 25% россиян. «Бронзу» в опросе самых красивых мест для отдыха с детьми получило озеро Байкал, набрав 4% голосов.

Десять самых красивых направлений для отдыха с детьми в России летом:

Крым, 58.7 %

Краснодарский край, 24.64 %

Озеро Байкал, 3.62 %

Калининградская область, 2.9 %

Озеро Селигер, 2.9 %

Карелия, 2.17 %

Озеро Банное (Яктыку ль) в Башкирии, 1.45 %

Алтайский край, 1.45 %

Курорты Кавказских Минеральных Вод, 1.45 %

Ленинградская область, 0.72 %