Калининград вошел в топ-10 красивых мест для отдыха с детьми

Сервис бронирования жилья TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и выявил, где можно красиво отдохнуть летом с детьми в России, пока закрыты границы европейских курортов.
59% туристов считают курорты Крыма самыми лучшими для отдыха с детьми летом. Главные детские курорты – Евпатория и Феодосия. Если нужен отличный сервис и бюджет на отдых не ограничен, то туристы рекомендуют выбрать Ялту и Сочи.
За курорты Краснодарского края проголосовало 25% россиян. «Бронзу» в опросе самых красивых мест для отдыха с детьми получило озеро Байкал, набрав 4% голосов.
Десять самых красивых направлений для отдыха с детьми в России летом:
Крым, 58.7 %
Краснодарский край, 24.64 %
Озеро Байкал, 3.62 %
Калининградская область, 2.9 %
Озеро Селигер, 2.9 %
Карелия, 2.17 %
Озеро Банное (Яктыку ль) в Башкирии, 1.45 %
Алтайский край, 1.45 %
Курорты Кавказских Минеральных Вод, 1.45 %
Ленинградская область, 0.72 %