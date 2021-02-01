В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в понедельник нет воды

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В Калининграде в понедельник, 1 февраля, в течение дня не будет воды в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов воды не будет на ул. Д. Давыдова 3-3а, 5, 9, 11-13, 17-19, 21, 2-6, 10-14, 18-22, 20а, 24-26, ул. Герцена 66, ул. Генерала Павлова 21-23, 33, 22-30, ул. Гончарова 17.

На ул. Елизаветинская 2, ул. Ст. лейт. Сибирякова 56 «б» и ул. Гайдара 1 «б» предстоит установка приборов учёта до 15 часов также будет закрыта подача воды.