В Калининграде разгромили очередную нарколабораторию по производству марихуаны

. Фото: Таможня Калининградской области

В Калининграде сотрудники таможни и УМВД задержали местного жителя, который организовал лабораторию по производству марихуаны и занимался сбытом наркотиков.

Мужчина выращивал в квартире коноплю, из которой затем изготавливал высококачественную марихуану. Покупателям он говорил, что наркотик привезен из Европы.

При себе у задержанного было обнаружено более 15 грамм марихуаны, которую он вез на очередную сделку. В ходе обыска по месту жительства было обнаружено еще более 50 грамм марихуаны, а также мини-плантация по выращиванию конопли.

Теперь калининградцу грозит от 5 до 12 лет лишения свободы за приготовление к сбыту наркотических средств в значительном размере.