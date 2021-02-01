9 медиков, 7 педагогов, 6 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 144 случая ОРВИ, 33 случая пневмонии и 7 бессимптомных форм заболевания.
Среди заболевших:
- 52 пенсионера, в том числе 47 старше 65 лет;
- 9 медицинских работников;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 7 сотрудников образовательных учреждений;
- 11 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника банков;
- сотрудника предприятия сектора ЖКХ;
- 4 сотрудник учреждений сферы культуры и досуга;
- 2 сотрудника предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- сотрудник охранного предприятия
- 38 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- ребёнок одного года
- 6 учащихся (школа г.Нестерова, лицей 23, Гимназия 40, лицей 49 Калининград);
- студент Педагогического колледжа, Черняховск;
- 28 неработающих.