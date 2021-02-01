9 медиков, 7 педагогов, 6 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 144 случая ОРВИ, 33 случая пневмонии и 7 бессимптомных форм заболевания.

Среди заболевших:

- 52 пенсионера, в том числе 47 старше 65 лет;

- 9 медицинских работников;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 7 сотрудников образовательных учреждений;

- 11 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника банков;

- сотрудника предприятия сектора ЖКХ;

- 4 сотрудник учреждений сферы культуры и досуга;

- 2 сотрудника предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- сотрудник охранного предприятия

- 38 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- ребёнок одного года

- 6 учащихся (школа г.Нестерова, лицей 23, Гимназия 40, лицей 49 Калининград);

- студент Педагогического колледжа, Черняховск;

- 28 неработающих.