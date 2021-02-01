Продолжают тушить: В Калининграде горит заброшенный завод «Цепрусс»

Завод горел в апреле 2019. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде утром в понедельник, 1 февраля, начался пожар на территории заброшенного завода «Цепрусс». Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, пожар удалось локализовать, но тушить его продолжают.

- Сообщение о возгорании на бывшем предприятии поступило в 6:44 утра, первый пожарный расчет прибыл на место через пять минут. В настоящий момент пожар локализован. Продолжается разбор и проливка завалов, - отметили в МЧС.

О пострадавших не сообщается.

Отметим, завод горел в апреле 2019. Тогда площадь пожара составила более 1200 квадратных метров, рухнула часть кровли и перекрытия.

Добавим, что комбинат «Цепрусс» не работает уже несколько лет.