Жителей Светлогорска предупредили о возможных сбоях в электроснабжении

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В Светлогорске с 1 по 5 февраля ожидается снижение надежности электроснабжения потребителей. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Вконтакте».

По данным властей, это связано с выводом на ремонт силового трансформатора на подстанции.

«В случае возникновения аварийных отключений Западные электрические сети гарантируют, что на восстановление будут направлены все необходимые силы и средства для скорейшего возобновления электроснабжения», - заявили в администрации муниципалитета.

Телефоны круглосуточной Единой дежурно-диспетчерской службы округа: 8 (40153) 205-18, 206-66, 210-78 или 112.