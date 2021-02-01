Жительница Черняховска похитила у подруги 300 тысяч рублей

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В Черняховске полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег из квартиры местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Горожанка пригласила домой подруг. Когда гости ушли, женщина обнаружила пропажу 300 тысяч рублей, которые хранились в шкатулке.

Полицейские опросили всех женщин, присутствующих в квартире в день преступления, установили, какие покупки они делали в последующие дни. Вскоре стражи порядка установили, что одна из гостей – 33-летняя женщина потратила внушительную сумму спустя несколько дней после кражи. Злоумышленница дала признательные показания.

На нее завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.