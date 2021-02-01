С 1 по 5 февраля Роспотребнадзор будет отвечать на вопросы калининградцев

С 1 по 5 февраля в нашем регионе проходит "Неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения". Предварительная запись осуществляется по телефону 93-04-93. Отвечать на вопросы калининградцев и жителей области будут сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора, представители министерства здравоохранения Калининградской области, управления Росздравнадзора и других ведомств.

Подробно с графиком приемов можно ознакомиться здесь. С учетом эпидемиологической ситуации приемы будут проводиться в онлайн-формате.