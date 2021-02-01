Судимая за убийство калининградка улетела в кювет на угнанной машине

В Калининграде полицейские задержали угонщицу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Калининградец пригласил в гости и предложил остаться у него до утра 31-летнюю женщину. Проснувшись, он обнаружил отсутствие гостьи, а также своего автомобиля.

Полицейские обнаружили машину вблизи мотеля «Балтика» съехавшую в кювет. Как оказалось, ранее судимая за убийство горожанка угнала автомобиль, однако не справилась с управлением.

На нее завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», а это до 5 лет лишения свободы.