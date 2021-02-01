Алиханов: Готовность онкоцентра составляет 26 процентов

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Темпы работ на онкоцентре постепенно наращиваются, удалось решить ряд сложных вопросов. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе рабочего выезда на стройплощадку.

Как рассказал представитель подрядчика Кирилл Куроедов, сейчас рабочие занимаются стяжкой полов, возведением и штукатуркой внутренних стен, проведением вентиляции и внутренних коммуникаций. Всего на объекте работают 153 человека. В течение двух недель субподрядная организация начнет остекление.

«Сейчас постоянно проводятся совещания по оборудованию для будущего центра. Эта тема требует проработки. Готовность объекта составляет 26%», – сказал Антон Алиханов.

Отметим, что 11 января Алиханов оценивал готовность онкоцентра в 24%. Тогда в ходе выезда губернатор призвал всех прекращать обсуждение, что делать дальше и приступать к выполнению работ, а также увеличивать число рабочих.