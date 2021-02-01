Музейный корабль СРТ-129 в Калининграде приостанавливает работу

СРТ - один из популярных объектов музея. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде Музей Мирового океана объявил об изменениях в расписании работы двух объектов c понедельника, 1 февраля.

Рыболовное судно СРТ-129, предназначенное для промысла сельди в Атлантике, приостанавливает работу. На этот музейный объект гости теперь не смогут подняться.

- Судно в феврале закрывают ежегодно из-за холода и снега. Берегут экспонаты. Откроют СРТ-129 весной и тогда гости смогут подняться на палубу, - пояснили в пресс-службе музея.

Кроме того, выставочный центр теперь работает по следующему графику:

- пятница, суббота, воскресенье – рабочие дни;

- понедельник, вторник, среда, четверг – нерабочие дни.

Изменения в расписании работы временные, о возвращении объектов к обычному режиму приема посетителей обещают сообщить дополнительно.