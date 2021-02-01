Выхватил нож и угрожал сразу двоим: ночью в Калининграде произошла жестокая драка

. Фото: Александр Подгорчук

В ночь на понедельник в отделение полиции доставили четырех мужчин, один из них имел ранение в руку.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Калининградской области, в ночное время находившимся на маршруте патрулирования, сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение от дежурного о том, что возле одного из домов, расположенного на улице Невского, происходит драка.

- Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка и задержали агрессивно настроенных мужчин. Один из них, размахивая ножом, угрожал расправой двум оппонентам, однако нож у него был быстро изъят, - отметили в пресс-службе.

Как выяснилось, до приезда сотрудников вневедомственной охраны, подозреваемый успел нанести удар ножом по кисти одного из оппонентов.

- На место происшествия была вызвана скорая помощь, госпитализация не потребовалась, - добавили в пресс-службе.