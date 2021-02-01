В Калининградской области в течение дня в службу «112» поступило 13 ложных вызовов

. Фото: Александр Подгорчук

В субботу, 30 января, в службу «112» поступило 13 повторных вызовов от детей. Они намеренно звонили в службу спасения, сообщали, что им требуется помощь, вызывали экстренные службы и затем сбрасывали звонки. Об этом сообщается на странице службы в «Вконтакте».

«Уважаемые родители, пожалуйста, объясняйте своим детям о том, что единый номер вызова экстренных служб «112» не предназначен для шуток и игр. Говорите об ответственности и последствиях подобной шалости. В тот момент, когда вы занимаете линию, кто-то действительно нуждается в помощи», - заявили в службе «112».