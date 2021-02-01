В Гвардейском районе сбили насмерть 28-летнего мужчину

В Гвардейском районе в понедельник, 1 февраля, сбили насмерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Тело 28-летнего мужчины с телесными повреждениями характерными для дорожно транспортного происшествия обнаружили на 2-м километре автодороги Борское-Гвардейск-Истровка. На месте происшествия также обнаружили остатки пластика синего цвета, предположительно, это осколки от бампера автомобиля.

Госавтоинспекция просит граждан оказать содействие в поиске водителя скрывшегося с места ДТП на автомобиле ярко синего цвета с повреждениями передней части. Если вы проезжали данный участок дороги из Гвардейска в сторону Калининграда, примерно с 7 до 9 утра, то возможно данный автомобиль мог попасть в объектив вашего видеорегистратора.

Любую информацию можно сообщить анонимно по телефону 8-4012-552845 или 8-4012-552815.