Живет с бассейном, воет на луну: В Калининградском зоопарке отметили день рождения волка

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Тундровому волку по кличке Акела в Калининградском зоопарке исполнилось 11 лет. Как сообщает пресс-служба зоопарка, именинник отличается любознательным характером, грацией.

«Акела любит принимать водные процедуры. Поэтому в его «Английском домике» есть небольшой бассейн», - рассказывают в зоопарке и отмечают, что понаблюдать за жизнью волков можно через смотровое стекло или через ограждение со стороны липовой аллеи – оттуда убрали тростник, чтобы улучшить обзор.

Сейчас волку не холодно – его согревает густой мех.

Интересно, что услышать дуэт Акелы и его соплеменницы Рено можно не только ночью в полнолунье, но и средь бела дня.