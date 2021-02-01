После обращений Роспотребнадзор проверил уличные аппараты по продаже воды в Калининграде

На многих домах Калининграда еще в прошлом году появились аппараты для продажи воды, которую можно налить в свою тару всего за 10 рублей. У некоторых жителей города при этом возникли сомнения в качестве воды.

- Поступило несколько обращений по установке аппаратов для воды, - сообщили «Комсомолке» в региональном Управлении Роспотребнадзора. - Установлено, что эту деятельность организуют несколько коммерческих структур. Принцип работы оборудования – дополнительная очистка городской водопроводной воды посредством системы фильтров. На все оборудование у фирм имеются документы, подтверждающие его качество, безопасность и возможность использования в этих целях. Специалистами Управления был проведен отбор проб реализуемой воды. Они соответствовали гигиеническим нормативам.

Претензии, связанные с реализацией воды, в Роспотребнадзоре посоветовали направлять непосредственно к тем организациям, которые эксплуатируют аппараты для продажи воды. Сведения о них размещены на самих аппаратах.