К 14 февраля и 8 марта в Калининградской области вырастили 11 миллионов тюльпанов

. Фото: Правительство Калининградской области

В понедельник губернатор Антон Алиханов ознакомился с подготовкой к первым в этом сезоне отправкам цветочной продукции в питомнике «Калинково. Как рассказали руководители компании Мурад Джаббаров и Елена Мальцева, в 2021 году к праздникам вырастили 11 миллионов тюльпанов (почти в два раза больше, чем годом ранее) и 800 тысяч гиацинтов (на треть больше).

Основной объем тюльпанов, которые представлены семью сортами, будет направлен для реализации в разные регионы России, в их числе Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Кемерово, Новоалтайск и другие, а также в Белоруссию, сообщает пресс-служба правительства.

- 10 миллионов тюльпанов мы отправляем за пределы нашего региона, остальные цветы оставляем в Калининграде. Для Калининградской области мы выращиваем отдельный ассортимент. Если жители других российских регионов любят цветы в пастельной цветовой гамме, светло-желтые, светло-розовые, то в Калининграде предпочитают яркие, насыщенные цвета, в том числе фиолетовый, – сообщила Елена Мальцева.