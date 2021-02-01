В Калининграде фальшивомонетчик заказывал себе пиццу на поддельные 5-тысячные купюры

Следователи завершили расследование и передали в суд уголовное дело по статье «Сбыт поддельных денег». Фигурантом является 30-летний житель Калининграда, которого задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД совместно с коллегами из ОМВД по Московскому району Калининграда.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, калининградец организовал канал поставки в область поддельных пятитысячных купюр. Используя чужие паспортные данные, злоумышленник получал по почте бандероли с фальшивками, которые затем разменивал на настоящие деньги. В основном от действий фальшивомонетчика страдали курьеры, развозившие пиццу. Кроме того, подозреваемый покупал на поддельные купюры различные вещи, которые перепродавал через сайты бесплатных объявлений.

Всего оперативники изъяли 30 фальшивых купюр номиналом 5 тысяч рублей, сим-карты, оформленные на подставных лиц и множество мобильных телефонов, которые он использовал для связи с потерпевшими.

Фигуранту грозит 8 лет колонии.