На литовской границе выстроилась очередь из 300 фур

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Очередь из трех сотен фур выстроилась на литовской стороне пограничного перехода «Чернышевское — Кибартай». Коллапс длится уже около суток, у многих водителей заканчиваются запасы еды.

Как рассказал «РБК Калининград» один из дальнобойщиков, «Литва выпускает быстро», а российские таможенники «работают, но очень медленно». Начальник пресс-службы областной таможни Оксана Иванова, тем временем, сообщила, что российская сторона работает, превышая норму. По ее словам, в обе стороны через пост «Чернышевское» таможенники оформляют более 300 грузовых автомобилей.

Напомним, в конце декабря на переходе Чернышевское - Кибартай скопились около сотни грузовиков. Тогда время ожидания составляло около 14 часов.