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В калининградском «Водоканале» назначен новый директор

Должность занял Армен Мурадянц
Николай Литвинов
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Новым директором «Водоканала»Калининградской области стал Армен Сергеевич Мурадянц. На этом посту он сменил Владимира Дегтярева, который возглавлял предприятие с 2018 года. В пресс-центре «Водоканада» отмечают, что Армен Мурадянц имеет солидный опыт управленческой деятельности в финансовых компаниях федерального уровня.

- Приоритетной задачей нового руководителя является модернизация предприятия путем эффективного управления производственным развитием, реализации перспективных инвестиционных программ, создания и поддержания благоприятного имиджа и репутации «Водоканала», повышения качества услуг, оказываемых населению, - отмечают в пресс-службе.