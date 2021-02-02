Из горящей квартиры на улице Громовой в Калининграде спасли пять человек

Сообщение о пожаре поступило в понедельник, 1 февраля, в 19.44. На четвертом этаже панельной многоэтажки на улице Громовой в Калининграде загорелась двухкомнатная квартира.

-Горели диван, шкаф, пастельные принадлежности, балкон на площади 20 кв.м, - сообщили в пресс-службе областного Управления МЧС.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей (ПСЧ-3, СПСЧ и ПСЧ-4) в составе 18 человек и 4 единиц техники.

Удалось спасти 5 человек, еще 20 жильцов дома были эвакуированы. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.