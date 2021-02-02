Просто скотина: на оживленную трассу под Калининградом выбежал бык

. Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

Неожиданное появление молодого бычка произошло на дороге в районе поселка Комсомольск. Видео опубликовали очевидцы в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области». На кадрах видно, как животное мчится по скользкой проезжей части и иногда выбегает на встречную полосу, вынуждая автомобили притормаживать. К счастью, обошлось без пострадавших, хотя можно представить, в каких выражениях комментировали водители неожиданную встречу.

Бычок оказался домашним.

- На обратном пути видели, как хозяин его привязывал, - написали в комментариях к видео. - За поворотом, метрах в двухстах хутор. Обычное дело гулять летом по дороге, но зимой первый раз вижу.