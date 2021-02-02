В Калининграде приставы выселили охранника из незаконно занимаемой квартиры

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде судебные приставы добились выселения мужчины, несколько лет незаконно занимавшего муниципальную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Права пользования квартирой у калининградца никогда не было. Но даже после решения суда он не собирался возвращать ее законному владельцу — городу, хотя фактически не жил в ней. При этом, он скрывал от приставов настоящий адрес проживания и место работы. Установить последнее удалось благодаря опросу соседей и знакомых, которые рассказали, что мужчина ездит на автомобиле с логотипом одного из гостевых домов Калининграда.

Приставы выехали в адрес объекта и обнаружили там должника, работавшего охранником. Ему вручили требование, которое он, наконец, исполнил. После этого квартира будет распределена нуждающимся в жилплощади.