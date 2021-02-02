Калининградский баскетболист выиграл международный турнир в составе сборной России

Станислав Шаров (на фото – крайний слева) Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Австрии прошел международный турнир по стритболу. В общественно-культурном центре Граца по правилам баскетбола 3x3 сыграли сборные восьми европейских государств.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, составе российской команды одним из самых ценных игроков вновь стал воспитанник калининградского баскетбола, уроженец Гусева и экс-игрок сборной БФУ Станислав Шаров Вместе с Дмитрием Коршаковым, Дмитрием Чебуркиным и Даниилом Абрамовским они выиграли четыре матча из пяти возможных.

На групповом этапе россияне обыграли чехов и латышей 17:16 и 21:10 соответственно, уступив сборной Нидерландов 20:23. В полуфинале оказались сильнее австрийцев со счётом 21:17, а в решающем матче за титул взяли реванш у голландских баскетболистов со счётом 21:15.

Таким образом, сборная России завоевала лицензию для выступления на Олимпийских играх в Токио-2020, которые перенесены на 2021 год. Калининградский баскетболист рассматривается в числе основным кандидатов на выступление в самом престижном турнире планеты, ранее став чемпионом вторых Европейских игр.