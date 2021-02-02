В Калининградском заливе браконьер добыл более 300 экземпляров рыбы

. Фото: Пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте

В акватории Калининградского залива задержан браконьер, добывших более трех сотен экземпляров рыбы ценных пород. Об этом сообщает пресс-службе западного линейного управления МВД на транспорте.

37-летний злоумышленник ловил рыбу при помощи лесковых сетей. Всего он незаконно добыл более 330 экземпляров рыбы: судака, леща, окуня, плотвы, камбалы, рыбца. Ущерб водным биологическим ресурсам оценили в 190 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба». Ему грозит до двух лет лишения свободы.