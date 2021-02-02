Калининградец получил 12 лет колонии за надругательство над 3-летней девочкой

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В Калининграде вынесли приговор 56-летнему мужчине, которого обвиняли в надругательстве над трехлетней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

23 марта 2020 года калининградец совершил действия сексуального характера в отношении трехлетней внучки своей сожительницы, гостившей у них.

«Действия мужчины квалифицированы следствием как насильственные, поскольку в силу малолетнего возраста девочка не могла понимать фактический характер и общественную опасность происходящего. Физического вреда ребенку в результате действий обвиняемого не причинено. Вместе с тем, следствием оказана помощь семье потерпевшей в организации мер реабилитационного характера для минимизации последствий причиненных психологических травм», - рассказали в пресс-службе СК..

О случившемся девочка через несколько дней рассказала матери, а та, в свою очередь, обратилась с заявлением в следственные органы.

Вину в совершенном преступлении на стадии предварительного следствия калининградец признал в полном объеме, однако, в ходе судебного заседания от признательных показаний отказался.

Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы после отбытия основного наказания сроком на 1 год.