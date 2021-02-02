Под Багратионовском «Мазда» врезалась в дерево, пострадал водитель

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Багратионовском районе в понедельник днем в ДТП пострадал водитель «Мазды». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 3-м километре автодороги Луговое – Нивенское – Садовое – Богатово. 25-летний водитель «Мазды» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате дорожного происшествия водитель получил телесные повреждения. Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасный скоростной режим.