55 пенсионеров, 6 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 187 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 160 случаев ОРВИ, 23 случаи пневмонии и 4 бессимптомных формы заболевания.
Среди заболевших:
- 55 пенсионеров, в том числе 49 старше 65 лет;
- 6 медицинских работников;
- 8 работающих на промышленных предприятиях;
- 3 сотрудника образовательных учреждений;
- 5 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 4 сотрудника банков;
- 3 сотрудника предприятий сектора ЖКХ;
- сотрудник с/х предприятия;
- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;
- 4 сотрудник учреждений сферы культуры и досуга;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 47 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- воспитанник д/с 7 Черняховск;
- учащийся лицея 49 Калининграда;
- 2 студента (БГА, КГТУ);
- 27 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 24449 случаев заболевания.