55 пенсионеров, 6 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 187 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 160 случаев ОРВИ, 23 случаи пневмонии и 4 бессимптомных формы заболевания.

Среди заболевших:

- 55 пенсионеров, в том числе 49 старше 65 лет;

- 6 медицинских работников;

- 8 работающих на промышленных предприятиях;

- 3 сотрудника образовательных учреждений;

- 5 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 4 сотрудника банков;

- 3 сотрудника предприятий сектора ЖКХ;

- сотрудник с/х предприятия;

- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;

- 4 сотрудник учреждений сферы культуры и досуга;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 47 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- воспитанник д/с 7 Черняховск;

- учащийся лицея 49 Калининграда;

- 2 студента (БГА, КГТУ);

- 27 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 24449 случаев заболевания.