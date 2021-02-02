На калининградца завели дело за посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере

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На жителя Калининграда завели уголовное дело по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, ранее не судимый 38-летний мужчина узнал, что в отношении жителя Калининграда полиция проводит проверку по заявлениям и обращениям его жены, с которой он находился в процессе расторжения брака. Злоумышленник предложил представителю этого мужчины выступить в качестве посредника в передаче взятки в размере 1,2 млн рублей неким правоохранителям за непроведение или ненадлежащее проведение проверочных и оперативно-разыскных мероприятий.

Деньги подозреваемый получил от представителя двумя частями – по 600 тыс. рублей. 27 января 2021 года на улице Сергеева в Калининграде после получения второй части требуемой суммы его задержали сотрудники УФСБ.

На допросе мужчина дал признательные показания, пояснив следствию, что полученные деньги в действительности передавать никому не собирался, а намеревался оставить их себе.

Расследование уголовного дела продолжается.