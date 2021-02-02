В Калининграде мошенники взломали смартфон директора фирмы и украли со счета 255 тыс рублей

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Телефонные мошенники смогли обмануть 49-летнюю директора одного из калининградских компаний и похитить с ее банковского счета крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Аферисты позвонили женщине под видом сотрудников службы безопасности банка и сообщили, что неизвестные пытаются получить доступ к ее сбережениям. Они убедили ее установить на смартфон программу «Team viewer», которая позволила им получить полный контроль за гаджетом. Используя программу для удаленного доступа, мошенники через онлайн банкинг перевели себе деньги доверчивой коммерсантки, всего 255 тысяч рублей.

«Поняв, что ее банковский счет уменьшается на глазах, женщина наконец поняла, что стала жертвой обмана и заблокировала банковскую карту. Сейчас полиция разыскивает злоумышленников», - заявили в пресс-службе УМВД.

Полицейские еще раз напоминают гражданам, что ни в коем случае нельзя разговаривать с людьми, которые звонят и представляются сотрудниками банков. Это мошенники, которые будут просить сообщить им конфиденциальные данные, коды из СМС, взять кредит и перевести деньги на «безопасные» счета, а также установить программу на смартфон. При этом злоумышленники ссылаются на полицию и часто пугают возбуждением уголовных дел, если собеседники отказываются следовать их инструкциям, а также подделывают номера телефонов различных организаций и силовых структур.