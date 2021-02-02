Tele2 дарит калининградцам скидку на кино, боулинг и любимую пиццу

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Tele2 в Калининграде увеличила количество предложений в программе лояльности «Больше»

Компания продолжает работать по другим правилам, предлагая своим абонентам дополнительные преимущества в различных сферах жизни. Теперь для калининградских участников программы действует дополнительная 20% скидка на билеты в кино, игру в боулинг, а также при покупке любимой пиццы в ТРК «Эпицентр». Воспользоваться этим предложением можно до 30 апреля 2021 года.

Чтобы принять участие в программе, необходимо зайти в мобильное приложение «Мой Tele2» и перейти в раздел программы лояльности «Больше». Выбрав предложение «Скидка 20%» и активировав его, абонент получит SMS с промокодом. По одному промокоду можно получить скидку на билеты в кино, игру в боулинг и заказ пиццы вместе или по отдельности. Каждый абонент может воспользоваться акцией многократно, сгенерировав новый пароль на каждое посещение комплекса.

Кроме того, до конца февраля абоненты Tele2 по-прежнему получают большой американо, капучино или латте в подарок при покупке в сети «Круассан-кафе», а также другие скидки и бонусы от федеральных партнеров оператора.

В рамках данной программы клиенты могут воспользоваться предложениями от ресторанов и супермаркетов, а также получить специальные бонусы от онлайн-библиотек и школ дистанционного изучения иностранных языков. Участникам программы лояльности доступны скидки и акции популярных магазинов ASOS, «М.Видео», «Спортмастер», «Дочки-Сыночки», OBI.