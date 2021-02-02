На улице Рокоссовского в Калининграде убрали забор

На улице Рокоссовского убрали забор. Фото: Кирилл Алексеев

Во вторник, 2 февраля, на улице Рокоссовского в Калининграде начали демонтировать строительный забор. В настоящее время доступ пешеходов открыт, на улице работает снегоуборочная техника.

Ранее чиновники мэрии Калининграда говорили, что подрядчик - компания "Мириам" - затянул с ремонтом пешеходной зоны. Реконструированную улицу должны были открыть еще до Нового года. Кроме того, вызывает нарекания и качество выполненных работ.

- На сегодняшний день мы с подрядчиком ведем претензионные работы с требованием устранить выявленные замечания, - сказал и.о. главы комитета городского хозяйства Калининграда Юрий Кондратьев. - Физически работы в том или ином объеме выполнены. Сейчас только идут работы по устранению замечаний. Но погодные условия такие, что устранить замечания пока не представляется возможным.