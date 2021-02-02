В Калининграде 74-летний пенсионер украл сумку, в которой было более 1 млн рублей

В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег у забывчивой покупательницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

58-летняя калининградка зашла в овощную палатку на улице Интернациональной, чтобы купить продуктов. Положив сумку у прилавка, покупательница отвлеклась на выбор товаров, а когда спохватилась, то не обнаружила свое имущество на прежнем месте. В сумке находились 1 миллион 104 тысячи рублей, золотые изделия и документы.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в момент пропажи в магазине находился 74-летний мужчина. Он увидел лежащую без присмотра сумку и похитил ее.

Полицейские изъяли у подозреваемого чужое имущество и передали законной владелице. А на ушлого пенсионера завели уголовное дело по статье «Кража».