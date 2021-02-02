В детский санаторий в Пионерском хотели поставить просроченную говядину

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Сотрудники Россельхознадзора предотвратили поставку в детский санаторий партии просроченного мяса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Тухлое мясо помогла обнаружить информационная система «Меркурий». Так, 28 января уполномоченный одного из ИП оформил сопроводительные документы на мороженую говядину, срок годности которой истек еще в октябре 2020 года. Мясо предназначалось для отправки в детский ортопедический санаторий «Пионерск».

Поставщику было направлено предупреждение, также уведомление о просроченном мясе получила и администрация санатория.