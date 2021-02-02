Около 5 тысяч калининградцев сделали прививку от коронавируса

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В Калининградской области по состоянию на вторник, 2 февраля, от коронавируса привито около 5 тысяч человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В субботу, 30 января, в область поступило две партии вакцины - около 11 тысяч доз вакцины «ГамКовидВак», всего с конца прошлого года– 14 464 дозы.

Сейчас вакцинация осуществляется в 16 медицинских организациях Калининграда и области.

«Желающих очень много, люди записываются с удовольствием, - рассказала заведующая поликлиникой горбольницы № 3 на ул. Генделя Светлана Козеева. – Прививка, конечно, необходима, особенно для лиц старше 60 лет, граждан с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом. Наши медработники, которые не переболели коронавирусом, также уже все привились».

Пришедшие на вакцинацию в поликлинику на улице Генделя сначала заполняют анкеты, затем медицинская сестра регистрирует в журнале персональные данные. Далее в двух кабинетах проводится осмотр врачей, которые определяют состояние пациента на данный момент, измеряет температуру тела, артериальное давление, уровень кислорода в крови. Если противопоказаний нет, то человек уже идет в прививочный кабинет и вакцинируется.