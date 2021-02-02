Стало известно, где разместят фоторадары на этой неделе в Калининградской области

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Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения на территории в Калининградской области.

Со 2 по 15 февраля передвижные фоторадары будут установлены:

1. На 46 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

2. На 13 километре автодороги «Переславское – Круглово».

3. На 38 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

4. На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый».

5. На 51 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

6. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

7. На 51 километре автодороги «Гвардейск – Советск – госграница с Литовской республикой».

8. На 16 километре автодороги «Калининград – Крылово через Правдинск».

9. На 5 километре автодороги «Родники – Курган».

10. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».