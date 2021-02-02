Жителя Полесска задержали за незаконную рубку деревьев

В Полесском районе задержали местного жителя за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около поселка Новая Деревня. В полицию поступило заявление от лесничего, который сообщил, что из лесополосы слышатся звуки электропилы.

Прибывшие на место полицейские обнаружили 45-летнего мужчину, который спилил 3 дерева породы граб и ольха. Ущерб составил 44 тысячи рублей.

Сотрудники полиции изъяли трактор, на котором злоумышленник собирался увезти стволы деревьев, а также бензопилу. На «лесоруба» завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».