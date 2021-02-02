Калининградец проломил голову соседу гантелью

После конфликта на лестничной клетке житель Калининграда оказался в нейрохирургическом отделении больницы. Мужчине проломили голову гантелью, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как установили полицейские, незадолго до происшествия потерпевший повздорил с тещей своего будущего обидчика. Женщина якобы отказывалась мыть лестничную площадку по утвержденному жильцами дома графику. «После словесной перепалки и взаимных оскорблений та пожаловалась своему 44-летнему зятю, а тот решил поговорить с соседом «по-мужски», прихватив с собой гантель», - рассказали в полиции.

Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Мужчина помещен в изолятор временного содержания, ведется следствие.