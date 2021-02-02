Сборная по настольному теннису из Калининграда выиграла четыре медали на чемпионате Северо-Запада

. Фото: Калининградская областная федерация настольного тенниса.

Спустя год возобновляются официальные турниры. Соревнования в Ухте стали первыми, где стали известны сильнейшие игроки и участники финала чемпионата России 2021 г. из Ленинградской, Архангельской, Калининградской областей и республики Коми.

Мастер спорта Кирилл Воробьев стал соавтором сразу трех медалей. Бронза в команде и в парах, вместе с молодым Мироном Опанасенко, и серебро в личном зачете. В мужском финале действующий чемпион СЗФО Воробьев боролся за победу с Максимом Гребневым (Ленобласть), входящем в сборную России и играющим сейчас в бундеслиге. В матче команд калининградец уверенно победил сборника со счетом 3:0, но в матче за золото престижной личной категории чемпион Европы среди юношей Гребнев был сильнее, 4:2. Теперь счет в финалах северо-запада у двух принципиальных соперников стал 2:2.

Четвертую медаль за третье место в командах привезли наши девушки Луиза Гущина и Ирина Друдэ.

В личном зачете другие калининградские теннисисты выступили в свою силу. Сильно прибавивший Мирон Опанасенко занял 9ое место, Александр Косенок 16ое и Дмитрий Колесников 17ое. Луиза Гущина стала 10й, у Ирины Друдэ 17ое место.

Как сообщает областная федерация настольного тенниса, в финале чемпионата России Калининградскую область будет представлять Кирилл Воробьев.