Ограничения на число льготных поездок в Калининграде снимут задним числом

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Планировалась, что с 1 февраля у калининградских льготников начнется «веселая» жизнь: городские власти ограничили число их поездок в общественном транспорте до 60 в месяц, мотивировав это ростом стоимости топлива. Когда поднялась шумиха в СМИ, ситуацией озаботился губернатор Антон Алиханов. Он заявил, что ограничений не будет, пообещав выделить городскому бюджету дополнительно 40 млн рублей, которые должны пойти на субсидии перевозчикам. Однако льготники в феврале стали жаловаться, что ограничения по-прежнему действуют – такую информацию предоставляют их льготные проездные карточки.

И вот, во вторник, 2 февраля, глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила, что все ограничения будут сняты «задним числом».

- Проект по отмене данной нормы мною подписан и отправлен в совет депутатов задним числом, то есть он вступил в силу 1 февраля текущего года, - сказала Елена Дятлова, добавив, что программисты мэрии сейчас работают, чтобы привести в норму карточки льготного проезда.