Алиханов рассказал, когда Приморское кольцо начнут строить до Янтарного

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Участок Приморского кольца от Светлогорска до Янтарного могут начать строить уже в 2021 году. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил журналистам во время рабочего выезда в Гусевский городской округ.

- В этом году федеральное правительство начнет строительство и предварительные работы по следующей очереди Приморского кольца на участках от Светлогорска до Янтарного, - рассказал губернатор.

По словам Антона Алиханова, заявка сейчас готовится. В нее также планируют включить участки Приморского кольца от Янтарного до Балтийска, от Балтийска до Калининграда и Южный обход Черняховска.

Как сообщалось ранее, стоимость строительства участка трассы до Янтарного составляет около 35 миллиардов рублей. Проектно-сметная документация уже готова.

Напомним, строительство Приморского кольца началось в августе 2008 года. Последний на сегодняшний день участок трассы до Светлогорска был открыт в ноябре 2011 года. В 2015 году дорога перешла в федеральную собственность.