Под Советском сгорела дача. Есть пострадавший

В Советске в результате пожара пострадал один человек. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в СНТ «Солнышко» Советского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области.

- Сгорела кирпичная, жилая, одноэтажная дача, размером 3 на 4 метра. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Один пострадавший госпитализирован. На пожар привлекался пожарный расчет, пожарно-спасательной части в составе 3 человек и 1 единицы техники, - сообщили в ведомстве.

Как выяснилось, чуть ранее пожарные боролись с огнем и в Гвардейске.

- На улице Гагарина в многоквартирном, двухэтажном, кирпичном жилом доме горели: кровля - на площади 80 кв.м. и квартира на мансардном этаже, на площади 15 кв.м, - рассказали в пресс-службе.

Привлекались силы 5 пожарных частей в составе 26 человек и 6 единиц техники, а также - пожарные Балтийского флота: 15 человек и 2 единицы техники.

Огнеборцы спасли: 6 квартир, 3 магазина, рядом стоящее 3-хэтажное здание. А самое главное – среди жителей никто не пострадал.

О причинах пожаров в Советске и Гвардейске не сообщается.