Для идеальной уборки Калининграда не хватает 60 дворников

Дворники чистят от снега в первую очередь остановки общественного транспорта. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По информации руководителя муниципального предприятия «Чистота» Юрия Егорова, сегодня для уборки Калининграда задействовано 430 дворников на 804 участках.

- Рабочие совмещают ставки, берут несколько территорий, но даже при этом 60 человек не хватает, - доложил руководитель на оперативном совещании в администрации города.

Егоров отметил также, что повышенное внимание при уборке улиц уделяется местам массового скопления людей.

- 155 человек убирают автобусные остановки и переходы, - сообщил руководитель. - Снег вывозится только ночью, чтобы не тормозить трафик в городе. За ночь (с 1 на 2 февраля. – Ред.) обработали и очистили 90 улиц общей протяженностью 350-370 километров. Ночью работала 41 единица техники, днем – 56 единиц.